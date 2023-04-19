رئيس جامعة بيرزيت بشارة دوماني يقدم استقالته من رئاسة الجامعة

وطن: اعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت تقديم الدكتور بشارة دوماني رئيس الجامعة استقالته من منصبه رئيساً لجامعة بيرزيت ابتداءً من نهاية العام الأكاديمي الحالي – أي ابتداءً من 31 تموز 2023.

وقال المجلس في بيان له انه كان يرغب والدكتور دوماني بأن يستمر في منصبه كرئيس للجامعة لمدة أطول، ولكن التزاماته تجاه جامعة براون التي يحمل فيها اسم كرسي محمود درويش تستوجب عودته اليها. وعلى هذا الأساس فإن مجلس الأمناء، إذ يقبل الاستقالة مضطراً وبكل أسف، سيقوم بتسمية رئيس جديد لقيادة الجامعة ابتداءً من مطلع العام الأكاديمي القادم.

واضاف المجلس "بالرغم من قصر المدة التي عمل فيها الدكتور دوماني رئيساً لجامعة بيرزيت، إلا أنها كانت فترة غنية، خاصة فيما يتعلق بوضعه أسس التميّز الأكاديمي والمأسسة والاستدامة المالية، علاوة على إشرافه على إعداد الخطة الاستراتيجية (2022-2027) التي تقدّم خارطة طريق لاستمرار دور جامعة بيرزيت الريادي في المجتمع الفلسطيني، كما ساهم في وضع ضوابط العمل الإداري المبني على التعاون في تعزيز العقد الاجتماعي الفريد بين مختلف مكونات الجامعة".

ولفت المجلس في بيانه "أن سمعة الدكتور دوماني الأكاديمية المرموقة والمعروفة ساعدت الجامعة في فتح آفاق جديدة في علاقاتها مع المجتمع المحلي والدولي. وإذ يقدر مجلس الأمناء قيادة الدكتور دوماني وحكمته تقديراً عالياً خلال فترة رئاسته لجامعة بيرزيت، فإنه يتمنى له كل التوفيق لدى عودته إلى جامعة بروان.ط