الأسير الشيخ خضر عدنان يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ74

وطن: يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة / جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ74 على التوالي، رفضًا لاعتقاله، ويواصل رفضه أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبيّة.

وأكّد نادي الأسير، أنّ الأسير عدنان وصل إلى مرحلة صحية بالغة الخطورة، وأن مخاطر تعرضه للشهادة تتصاعد، يوم بعد يوم، حيث يقبع في سجن (الرملة)، في ظروف مأساوية، ومحتجز في زنزانة مزودة بالكاميرات، ويتعمد السّجانون اقتحام زنزانته بشكل متكرر.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ إدارة السّجون ترفض حتّى اليوم السّماح لعائلته بزيارته، كما وترفض نقله إلى مستشفى (مدني)، وذلك رغم الخطورة البالغة التي وصل لها.

