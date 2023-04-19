"كهرباء القدس" تختتم حملة رمضان الخير 2023 في محافظات امتياز الشركة

وطن: اختتمت شركة كهرباء محافظة القدس حملة رمضان الخير 2023 بتوزيع مئات الطرود الغذائية على الأسر الفلسطينية ميسورة الحال والفقيرة في محافظات امتياز الشركة.

واستمرت حملة رمضان الخير 2023 لشركة كهرباء القدس طيلة شهر رمضان المبارك، وشملت مناطق مختلفة من محافظات امتياز الشركة في القدس وبيت لحم ورام الله وأريحا.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام المهندس هشام العمري، إن حملة رمضان الخير تمثل الوجه الحقيقي للشركة المقدسية في تقديم يد العون والمساعدة لأبناء شعبنا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشركة ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية تعمل سنويا على تنفيذ العديد من برامج التكافل والتعاضد بهدف التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وحملة رمضان الخير هي نموذج لذلك.

وأكد العمري أن مجلس إدارة شركة كهرباء القدس يضع على سلم أولويات عمله سنويا ملف المسؤولية الاجتماعية، وهذا العام كان هناك قرارا واضحا من قبل إدارة الشركة برفع نسبة مساهمة الشركة في ملف المسؤولية الاجتماعية من أجل الوصول الى أكبر عدد من أبناء شعبنا ميسوري الحال في مختلف المحافظات.

ووجه رئيس مجلس الإدارة تقديره لطواقم العلاقات العامة التي نجحت في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسرة المتعففة وميسورة الحال، خلال توزيعها للطرود الغذائية، في سياق حملة "رمضان الخير 2023" التي تطلقها الشركة في كل عام.

بدوره، أكد السيد فراس جبران مدير العلاقات العامة والخارجية والبروتوكول في شركة كهرباء القدس، بأن الحملة نُفذت هذا العام بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الخيرية والفعاليات المجتمعية في مختلف المحافظات.

ووجه جبران الشكر والتقدير لهذه المؤسسات ودورها الهام في تقديم يد العون والمساعدات للأسر ميسورة الحال، وكذلك لعائلات الأسرى والشهداء.

جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع لجنة الزكاة وجمعية صناع الأمل الخيرية وجمعية كيسان الخيرية في محافظة بيت لحم، ومن خلال لجنة الزكاة وجمعية الاتحاد النسائي العربي وجمعية إنعاش الاسرة في محافظة رام الله والبيرة، وجمعية ملجأ الخير الارثوذكسي في العيزرية وجمعية الشبان المسلمين في حزما بمحافظة القدس، وفي أريحا من خلال جمعية البر بأبناء الشهداء وجمعية سيدات أريحا وجمعية القمر الخيرية.