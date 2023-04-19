نقابة الصحافيين تدعو لسرعة الإجراءات في قضية الزميلة ميرفت العزة

وطن: طالبت نقابة الصحفيين النيابة العامة الفلسطينية بتسريع إجراءات التحقيق في قضية الزميلة الصحفية ميرفت العزة، واتخاذ كل التدابير الفاعلة لتحقيق العدالة.

جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر الى النائب العام أكرم الخطيب.

وعبرت النقابة عن دعمها واسنادها الكامل للزميلة العزة، ودعت الى السرعة والجدية في مسار الإجراءات القضائية، وفي مسار عمل لجنة التحقيق المقترحة، خاصة وأن المعطيات والإفادة التي قدمتها الزميلة ميرفت تشير الى وقوع جريمة (هتك العرض) التي تستوجب إيقاع عقوبة رادعة، والى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية خلال الفحوص والعمليات الطبية للنساء في المشافي والمراكز الطبية.

وأكدت النقابة حرصها وعملها المستمر لحماية الصحفيات وتوفير ظروف عمل وشروط حياة آمنة للصحفيات، وحثت الصحافيين والصحفيات خاصة، على التحلي بالشجاعة والابلاغ والكشف عن أية انتهاكات ترتكب بحقهم، وأشارت الى أن لجنة المرأة في النقابة تعمل منذ سنوات طويلة لتحسين واقع الصحفيات ودعم قضاياهن ومطالبهن، واسناد من يتعرضن لأي سلوكيات شاذة، ومحاسبة أي معتد عليهن.