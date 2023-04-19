الاحتلال يخصص مليارات الشواقل لتطوير الطرق والبنى التحتية للمستوطنات بالضفة

وطن: ذكرت مصادر اعلامية عبرية ان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، اتفق مع وزيرة النقل ميري ريغيف، على تخصيص مليارات الشواكل لتطوير الطرق والبنى التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذه المبالغ ستخصص ضمن الموازنة العامة في كل عام.

وتشمل هذه المبالغ تخصيص نصف مليار شيكل لتوسيع الطريق من مفترق مستوطنة "ارئيل" وحتى تفوح، وتخصيص 136 مليون شيكل لتوسيع طرق للوصول الى مستوطنة "بيت إيل" المقامة على اراضي محافظة رام الله والبيرة.

كما وتم رصد مبلغ 2 مليار شيكل لتطوير طريق 60 الاستيطاني، و 156 مليون شيكل لتطوير مفترق وطرق رئيسية قرب العيسوية لصالح المستوطنين، و80 مليونا اخرى لتوسيع الطريق الدائري الشرقي بالقدس.

وتشمل الخطة متعددة السنوات تطوير طرق استيطانية أخرى في محيط نابلس وسلفيت وقلقيلية.

(المصدر- القدس)