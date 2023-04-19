روسيا وفنزويلا تطوران نظاما ماليا يتجاوز SWIFT

وطن: صرح وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، بأن روسيا وفنزويلا أحرزتا تقدما في تطوير نظام مالي يتجاوز SWIFT، كما أنهما تنفذان نظام الدفع الروسي "مير"، داخل بلاده.

روسيا وفنزويلا تطوران نظاما ماليا يتجاوز SWIFTلافروف: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الاقتصاد الفنزويلي في الابتعاد عن النزوات الأمريكية والغربية

وقال الوزير خلال إيجاز مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بثته وزارة خارجية فنزويلا: "نشهد تقدما فيما يتعلق بنظام تبادل المعلومات المالية، في بشرى سارة للمنتجين الزراعيين الفنزويليين من حيث تنظيم تصدير واستيراد المنتجات الغذائية".

وأضاف: "النظام الذي يتم إنشاؤه هو بديل لنظام SWIFT الدولي. يعمل البنكان المركزيان الروسي والفنزويلي على هذا الأمر، وأيضا البطاقة المصرفية الروسية (مير)، التي ستسمح للسائحين الروس بالدفع في فنزويلا مباشرة، متجاوزين الشركات الدولية الكبيرة".

وبحسب الوزير الفنزويلي، اتفقت روسيا وفنزويلا، عقب لقائه مع لافروف، على المضي قدما في جميع مجالات التعاون الثنائي والدولي، "خاصة في مجالات الطاقة، وهي مهمة جدا، والمالية والطيران والنقل البحري والتجارة".

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت في يوم الاثنين من البرازيل.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

(المصدر: RT )