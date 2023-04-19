الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
19.04.2023 09:43 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بمناطق متفرقة بالضفة عرف منهم:
علاء ماجد صنوبر- يتما جنوب نابلس
أحمد هشام صنوبر- يتما جنوب نابلس
حازم قاسم أقرع- قبلان
صهيب عبد المنعم الأقرع- قبلان
عبد الله سلطان الزمر- مخيم عسكر
محمد درويش- العيسوية/ القدس
ادم سمير ابو شرير- مخيم عين السلطان/اريحا
كما واعتقلت والد الشاب طارق صالح من عارورة شمال غرب رام الله، وذلك للضغط على نجله من اجل تسليم نفسه لقوات الاحتلال.