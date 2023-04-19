الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بمناطق متفرقة بالضفة عرف منهم:

علاء ماجد صنوبر- يتما جنوب نابلس

أحمد هشام صنوبر- يتما جنوب نابلس

حازم قاسم أقرع- قبلان

صهيب عبد المنعم الأقرع- قبلان

عبد الله سلطان الزمر- مخيم عسكر

محمد درويش- العيسوية/ القدس

ادم سمير ابو شرير- مخيم عين السلطان/اريحا

كما واعتقلت والد الشاب طارق صالح من عارورة شمال غرب رام الله، وذلك للضغط على نجله من اجل تسليم نفسه لقوات الاحتلال.