بنك القدس يقدم دعمه لعدد من المؤسسات والجمعيات في غزة

وطن: قدم بنك القدس وخلال شهر رمضان الكريم دعمه ومساهمته لعدد من المؤسسات والجمعيات في محافظات غزة، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية قدماً، وإحداث تغيير يلمس أثره المواطن انسجاماً مع رؤيته الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية.

حيث قام البنك بتقديم دعمه إلى لجنة زكاة غزة وجاء الدعم على شكل طرود غذائية تقدم الى الأُسر ذات الدخل المحدود وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة في خدمة المجتمع، ودوره في دعم كل القضايا الخيرية والانسانية والاهتمام بجميع شرائح المجتمع، وفي ذات السياق قدم البنك دعماً على شكل طرود غذائية لصالح جمعية عبد الشافي الصحية المجتمعية.

كما ساهم البنك بتقديم دعماً مادياً لجمعية الموظفين المتقاعدين في قطاع غزة وذلك من أجل المساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية من أدوية للمنتسبين إلى الجمعية من كبار السن حيث تُقدم الجمعية خدماتها لهذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية واهتمام.

وعلى صعيد آخر قدم البنك تبرعاً سخياً لصالح المستشفى التركي الفلسطيني تمثل بشراء أدوية ومستلزمات طبيه عاجلة لإغاثة المرضى حيث يعتبر المستشفى من أهم وأفضل المستشفيات في غزة وتقدم خدمات علاجية لمرضى السرطان.

وفي هذا الصدد أكد دريد جراب نائب رئيس مجلس الإدارة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك القدس على أن هذا الدعم يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات المتواصلة التي يقوم بها البنك لتقديم الدعم سواء كان الصحي أو الغذائي للأسر ذات الدخل المحدود في غزة منوهاً إلى أن المسؤولية المجتمعية التزام وواجب يمارسه البنك اتجاه المجتمع الفلسطيني من جنين شمالا إلى رفح جنوباً.

يُشكل هذا الدعم إضافة هامة لمساهمات البنك المتواصلة في دعم المؤسسات والجمعيات في قطاع غزة وذلك ضمن التزامه بترك بصمة واضحة وملموسة على جميع فئات المجتمع الذي ينتمي إليه.