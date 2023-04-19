الاحتلال يحكم على الأسير توفيق الشلبي بالسجن 52 شهرًا

وطن: حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي على الأسير توفيق الشلبي من مخيم جنين، بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات و4 شهور وغرامة مالية 4 آلاف شيكل.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" أن قوات الاحتلال كانت اقتحمت مخيم جنين بتاريخ 3/11/2022 وحاصرت مجموعة من الشبان التي ادعت أنهم مطلوبون لديها واعتقلت المطارد الشلبي ونقلته إلى التحقيق في مركز "الجلمة" العسكري الذي استمر معه لأكثر من شهر ونصف في ظروف قاسية.

وأوضح أن مخابرات الاحتلال وجهت له تهمة "المشاركة في عمليات للمقاومة وإطلاق نار على دوريات وحواجز الاحتلال والتخطيط لتنفيذ عمليات أخرى".

والشلبي أسير سابق كان أمضى عدة أعوام في سجون الاحتلال.