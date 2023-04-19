الاحتلال يعتقل فتى بزعم الاشتباه بتنفيذه عملية الشيخ جراح

وطن:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الصباح الاولى من اليوم الأربعاء، مخيم عسكر في مدينة نابلس واعتقلت فتى (15 عاما) بادعاء الاشتباه أنه نفذ عملية إطلاق النار التي وقعت امس في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واسفرت عن اصابة اثنين من المستوطنين.

وادعى ناطق باسم جيش الاحتلال في بيان أن "المشتبه ربط نفسه بالعملية منذ التحقيق الأولي معه" في الشاباك.

وقالت مصادر محلية في مخيم عسكر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، هما عبد الهادي خروشة وإبراهيم زمار.

وأصيب مستوطنان حريديان بجروح متوسطة في عملية إطلاق النار في الشيخ جراح.