الرئيس عباس يجتمع مع ولي العهد السعودي في جدة

وطن: اجتمع الرئيس محمود عباس، مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة.

وأطلع سيادته، ولي العهد السعودي، على آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشاد الرئيس بالإنجازات التي حققتها المملكة في المجالات المختلفة مثمنا دورها الفاعل والمهم في دعم قضايا الأمة، وفي الطليعة منها دعم قضية شعبنا الفلسطيني.

وبحث اللقاء، علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية وسبل تعزيزها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية القادمة في الرياض.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، مواقف المملكة الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا. ومن الجانب السعودي، وزير الدفاع صاحب خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات خالد حميدان، وعدد من المسؤولين.