سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين "المضربين" بعد عطلة العيد

وطن:أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) نقلاً عن مصادر "مطلعة" أن مجلس الوزراء اعتمد في ختام جلسته التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات "عقابية" بحق المعلمين المضربين.

وحسب تلك المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها فإن الإجراءات المرتقبة؛ والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء.

وأكدت المصادر أن المجلس، صادق على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المضربين، في جميع التخصصات من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد الأسبوع الماضي.