الهيئة العامة لمجموعة "المشرق للتأمين" تعقد اجتماعها السنوي العادي وغير العادي

وطن: عقدت الهيئة العامة لمجموعة شركة المشرق للتأمين اجتماعها السنوي العادي وغير العادي يوم الخميس الموافق 13/4/2023، في مقر الشركة الرئيسي في مدينة رام الله وقد تم بثه عبر تقنية الاتصال المرئي مع مساهمي الشركة في عدة دول ومواقع داخل وخارج فلسطين، بحضور أعضاء مجلس الادارة وممثل مُسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني ، ومدقق الحسابات الخارجي، وممثلين عن الإدارة العامة للأوراق المالية والإدارة العامة للتأمين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين، وحملة 98.47% من أسهم الشركة.

وقد أعلن ممثل مُسجل الشركات قانونية الجلسة، وعبر عن شكر وزارة الاقتصاد الوطني ومُسجل الشركات لشركة المشرق للتأمين ومجلس إدارتها وكافة العاملين فيها على تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية، حيث أظهرت الشركة قدراً كبيراً من الالتزام المجتمعي والأخلاقي في مواجهة الظروف العصيبة التي يشهدها الوطن.

وفي البداية، رحب رئيس مجلس الإدارة جلال ناصر الدين بالحضور كافة، مترحماً على رئيس مجلس ادارة الشركة الراحل المغفور له وائل أيوب زعرب، مؤكداً على أن المشرق للتأمين ستسير قدماً على نهجه ورؤيته لتحقيق مستقبل أفضل والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه.

كما استذكر مترحماً على عدنان عبد اللطيف، عضو مجلس إدارة الشركة الراحل وممثل شركة سجائر القدس.

وأضاف ناصر الدين أنه وبالرغم من الظروف السياسية و الاقتصادية المتقلبة التي شهدها العام المنصرم، إلا أن مجلس إدارة الشركة ‬واصل ‬التقدّم ‬بكل ‬إصرار ‬وثقة لتعزيز ‬النتائج ‬المالية ‬للشركة، ولتوسعة استثماراتها، وخلق ‬مشاريع ‬وفرص ‬عمل ‬جديدة.

وقد أقرت الهيئة العامة غير العادية رفع رأس مال الشركة بواقع مليون دولار أمريكي، كما أقرت الهيئة العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بما نسبته 2.5 % من راس المال على المساهمين ، وأرباح عينية بنسبة 14.29 % عن طريق توزيع أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أيوب زعرب أن المشرق للتأمين تهدف إلى تحقيق رسالتها ورؤيتها من خلال التخطيط والمتابعة لكافة أنشطة العمل، والمساهمة الفاعلة في تطوير صناعة التأمين في فلسطين، اذ تعمل طواقم الشركة كافة على تقديم خدمات مميزة لجمهور المؤمنين لديها. كما وتعمل إدارة الشركة على توظيف التقنيات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات في التحول الرقمي وأتمتة كافة برامج الشركة، التي من خلالها يتم تقديم خدمات مبتكرة بأساليب إبداعية تلبي احتياجات ومتطلبات السوق الفلسطينية، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة خاصة لفئة الشباب.

كما قدم زعرب شكره الى الإدارة العامة للتأمين على جهودها المتواصلة في تطوير قطاع التأمين، وأشاد بدور الهيئة وجهودها والتعاون الوثيق بينهما في تطبيق معيار 17، مؤكداً على ان المشرق للتأمين داعماً أساسياً وشريكاً لهذه الجهود.

وفي ختام الاجتماع، توجه زعرب بالتقدير إلى كافة الجهات الرقابية والحكومية والمؤسسات ذات العلاقة على تعاونهم ودعمهم المستمر لمؤسسات القطاع الخاص وحرصهم على نجاحها باعتبارها من اللبنات الأساسية لاقتصاد فلسطيني متين. كما توجه بالشكر لمجلس إدارة المشرق للتأمين وادارتها التنفيذية، وكافة طواقمها، ووكلائها ومستشاريها الذين لم يدخروا جهداً في سبيل إنجاح مسيرة الشركة وازدهارها.