مستوطنون يستولون على منزل في المزرعة الغربية

وطن: استولى مستوطنون منذ أيام على منزل في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وأفاد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة الجدار والاستيطان، أمير داوود، بأن مجموعة من المستوطنين سيطرت منذ أيام على منزل مساحته 100 متر في البلدة، يعود للمواطن غازي أسعد شريتح.

وأضاف داوود أن المستوطنين أقاموا خياما فوق المنزل ويعتدون باستمرار على المنازل القريبة منه بإلقاء الحجارة عليها وعلى المواطنين.

وتابع: يقع المنزل في الجهة الجنوبية من المزرعة الغربية القريبة من مستوطنة "تلمون" المقامة على أراضي المواطنين في قريتي المزرعة الغربية والجانية شمال وغرب رام الله.

المصدر:وفا