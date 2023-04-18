شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تختتم حملة رمضانية لتوزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة

وطن: اختتمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي توزيع مئات الطرود الغذائية في محافظات قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة بسمة أمل، بمناسبة شهر رمضان المبارك وتعزيزاً لمبدأ التكافل ومساندة الأسر الفقيرة.

وقامت شركة المشروبات الوطنية بتسليم المساعدات "لبسمة أمل"، والتي اشتملت على مواد تموينية وغذائية خلال الشهر الفضيل، للتوزيع على الأسر المحتاجة.

بدوره، قال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي "إن واجبنا في هذا الشهر الفضيل يحتم علينا أن نكون سنداً وعوناً للفئات الأقل حظاً في المجتمع، ليتحقق المعنى من هذا الشهر الكريم وتحقيق حالة من التكامل بين أفراد وفئات المجتمع"، مبيناً أن الشركة تحرص بشكل مستمر وضمن مسؤوليتها المجتمعية على الوصول للعائلات المحتاجة والأطفال المرضى لا سيما في شهر رمضان المبارك.

وأوضح الهندي أن الشركة نفذت خلال شهر رمضان الحالي حملةً وصلت إلى مئات العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن الشراكة المؤسسات والجمعيات الخيرية تضمن الوصول للفئات المستحقة، مبيناً أن للشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورٌ كبير في إغاثة العائلات المحتاجة.

من جانبه، وجه مدير مؤسسة بسمة أمل سامي الجوجو شكره لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على تواصل الحملة عاماً بعد آخر، موضحاً أن لهذه الحملات أهمية كبيرة في دعم العائلات المحتاجة لا سيما خلال شهر رمضان الذي يمر في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مؤكداً أن هذه الحملة سعت إلى إيصال الطرود إلى مختلف محافظات قطاع غزة. داعياً إلى تظافر جهود مؤسسات القطاع الخاص لإسناد العائلات المحتاجة لا سيما أننا على أبواب عيد الفطر السعيد.

وتسعى شركة المشروبات الوطنية انطلاقاً من دورها كشركة محلية تعمل بروح وطنية ومسؤوليتها الاجتماعية في تعزيز التكافل الاجتماعي، وذلك دعماً للمبادرات الخيرية والمجتمعية من باب تحقيق رؤية الشركة للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى الوقوف إلى جانب أفراد مجتمعنا ومساندتهم ودعمهم للمساهمة في التخفيف من حالة إنعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن جهودها لتعزيز مفهوم العمل المجتمعي الذي يسهم في تحسين حياة الأسر والمجتمع.