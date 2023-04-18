وطن: أدى أكثر من 70 ألف فلسطيني صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، مساء اليوم الثلاثاء، في ليلة الثامن والعشرين من ليالي شهر رمضان المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى هذه الليلة.

وقدم المصلون للصلاة في الأقصى، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إجراءات وقيود على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، خصوصًا في شهر رمضان.