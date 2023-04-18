الأمم المتحدة: تفاقم الجوع وانتشاره في غرب إفريقيا

وطن: حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الجوع يتفاقم وينتشر في أنحاء غرب افريقيا، فيما يعاني نحو 48 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة التي تشهد صراعات، وهي أعلى نسبة منذ 10 سنوات.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في داكار، إن انعدام الأمن الغذائي أثر بشكل حاد على بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا، مدفوعا بالأساس بالعنف والآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والتضخم.

وأضاف المسؤولون أنه للمرة الأولى هناك نحو 45 ألف شخص في منطقة الساحل على شفا التضور جوعا، على بعد خطوة من المجاعة. وتواجه الأغلبية العظمى مستويات كارثية من الجوع، منهم 42 ألف في بوركينا فاسو.

وذكرت أخصائية التغذية الإقليمية في اليونيسف لغرب ووسط إفريقيا آن ديفراي : "الوضع مقلق.. العام الماضي شهدنا زيادة كبيرة (31%) في أعداد الأطفال الذين أودعوا منشآت صحية مصابين بجوع شديد في أنحاء الساحل.. على مدار سنوات، يزداد الأمر صعوبة للعائلات التي تحاول العثور على طعام مغذ لتناوله"..

ويتوقع أن يعاني نحو مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في بنين وتوغو، وهو ضعف العدد مقارنة بعامين ماضيين، وفقا للأمم المتحدة.

(المصدر- سكاي نيوز)