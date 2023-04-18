روسيا تعتزم بناء احتياطات لمواجهة أي عقوبات غربية

وطن: قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن بلادها تعتزم بناء أصول واحتياطات، لا يمكن للعقوبات الغربية استهدافها، وفي ذات القوت تكون قادرة على مواجهة أية عقوبات.

وأوردت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن "نابيولينا" أن "الاحتياطات ستكون قادرة على مواجهة أية عقوبات غربية مقبلة".

يأتي ذلك، بعد أقل من عام على تقييد الغرب لأصول روسية بقيمة تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، تمثل نحو 50 % من إجمالي الأصول الاحتياطية الروسية في حينه.

وطالبت أوكرانيا أكثر من مرة، الحصول على الأصول والاحتياطات الروسية المحجوزة لدى الغرب لإعادة الإعمار.

وتأتي روسيا في المرتبة السادسة عالميا، كأكثر الدول حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية بـ 2329 طنا، بحسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن مارس/آذار الماضي.

وإلى جانب الذهب، يملك البنك المركزي الروسي أصولا مقومة باليوان الصيني، كإحدى أدوات تنويع الأصول الاحتياطات الأجنبية.

وعقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية فرض الاتحاد الأوروبي 7 حزم من العقوبات، حيث منع استيراد الذهب والنفط والفحم من روسيا، وتم إخراج العديد من البنوك الروسية من نظام الدفع العالمي "سويفت".