وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في "لاهاي"

وطن: شارك حشد واسع من أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا ومتضامنين هولنديين في الوقفة التضامنية لدعم الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، بدعوة من التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين.

ورفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى الفلسطينيين، والشعارات المنددة بالاحتلال الاسرائيلي وممارساته الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الاعتقال الاداري الذي يسمح لهم باعتقال أي شخص دون توجيه تهمة محددة له.

ووجه المتضامنين التحية والتقدير لأسرى الحرية الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية الوطن، ويخوضون مواجهات يومية ميدانية ضد الاحتلال الاسرائيلي وأجهزة أمنه وجيشه الإجرامي مسطّرين أعظم البطولات.

وأكد المتضامنون أهمية تفعيل التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بوصفهم يشكلون جبهة مواجهة دائمة مع السجان والاحتلال الاسرائيلي.

وطالب المتضامنون بحرية الأسرى، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي ومقاطعته وتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين بالمحافل الدولية.