وسط ظروف اعتقالية صعبة.. الاحتلال يحرم 160 طفل فلسطيني من فرحة العيد

وطن: يُواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 160 طفلًا فلسطينيًا، وسط ظروف اعتقالية صعبة يعيشها الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلية، تزامنًا مع انتهاكات صارخة تخالف اتفاقية حقوق الطفل والأعراف والمواثيق الدولية.

وقال الباحث المختص فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة في تصريح له وصل وطن نسخه منه ، ان (160) طفل فلسطينى معتقل لدى الاحتلال ومحرومين من ملابس العيد كنظرائهم من الأطفال.

وأضاف أن الأطفال الأسرى يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف اتفاقية حقوق الطفل وكل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ولفقدانهم العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عنهم لقضاء العيد في بيوتهم ومع نظرائهم الأطفال وزملاء الدراسة.

ودعا الحقوقي الفلسطيني، وسائل الإعلام للتركيز على قضية الأطفال "لما تحمل من رسالة وطنية وإنسانية".

وقال انه "ومن الناحية القانونية تقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق أجهزة الأمن التي تعتقل أطفال فلسطيني وتمارس الإرهاب بحقهم، متجاوزة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال".