افتتاح قسم القسطرة الطرفية في مجمع فلسطين الطبي

وطن: افتتحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، قسم القسطرة الطرفية في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وحضر حفل الافتتاح، رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي والذي قال إن القسم الجديد يحتوي على جهاز هو الأول من نوعه في فلسطين، من شأنه التقليل من نسب عمليات بتر الأطراف نتيجة الأمراض، عبر تشخيص وعلاج انسداد الأوعية الدموية.

وذكر أن سلطات الاحتلال منعت على مدار ستة أشهر إدخال الجهاز الجديد.

وأعلن البيتاوي أن المجمع سيشهد خلال الأشهر القريبة افتتاح قسم للأشعة النووية، وأربعة أقسام جديدة.