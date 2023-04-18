أوكرانيا تدعو الكويت للمشاركة في إعادة إعمارها

وطن: دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الكويت للمشاركة في إعادة إعمار بلاده التي تضررت بنيتها التحتية جراء الحرب مع روسيا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، تعقيبا على زيارة "كوليبا" إلى دولة الكويت.

وأوضح البيان أن الوفد الأوكراني التقى رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر، ودعاه للمشاركة بإعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية.

وقال "كوليبا" إن الحرب تسبب في الكثير من الدمار، وسنعيد كل شيء، ومن المحتمل أن تصبح أوكرانيا أكبر موقع لإعادة الإعمار، وفق قوله.

ودعا الصندوق الكويتي للمشاركة في ترميم البنية التحتية الأوكرانية.

من جانبه، قال "البحر" إن الصندوق الكويتي مستعد للمشاركة في المؤتمر الدولي لإنعاش أوكرانيا، والذي سيعقد في لندن أواخر يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد أن التفاعل مع الأزمة في أوكرانيا سيكون أولوية ضمن أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وناقش الطرفان تمويل مشاريع اجتماعية، شملت مستشفيات ومدارس ورياض أطفال، فضلا عن تنفيذ برامج دعم نفسي وإعادة تأهيل متضرري الحرب.