ارتفاع أسعار النفط عالميًا

وطن: ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها أمس الاثنين، بنحو ملحوظ في ظل صعود مؤشر العملة الأمريكية الدولار.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، صباح اليوم، بنسبة 0.49% إلى 81.23 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 85.22 دولارًا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرج".

وتراجعت الأسعار يوم امس الاثنين مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة في مايو/ أيار المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.

ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق اليوم، كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي اليوم الثلاثاء.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشكل ارتفاع الطلب القادم من الصين الجانب الأكبر من إجمالي نمو الطلب لعام 2023.

وحذرت الوكالة الدولية من أن التخفيضات التي أعلنها منتجو أوبك+ قد تفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تلحق ضررا بالمستهلكين وبتعافي الاقتصاد العالمي.