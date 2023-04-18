في ذكرى اليوم السابع عشر من نيسان (ذكرى يوم الأسير الفلسطيني)

كتبت: د.وفاء الريماوي



إلى من هم جزءاً منا إلى أسرانا وأسيراتنا البواسل، نقول لكم أن أقلامنا تعجز عن وصف ما تسطرونه من صمودٍ وتحدٍ أسطوري خلف جدران زنازين ذلك المُحتل، فعقولنا تعجز عن الحديث عن نضالكم وصمودكم أمام هذا السجان، وتعجز عن وصف ما قدمتموه من غالٍ ونفيس من أجل حريةِ وكرامةِ الوطن.

تحيّة لكم من قلبِ كلِ مواطن فلسطيني شريف دافع ويدافع عن شرفِ شعبهِ وترابِ وطنه، تحيّة لكم من قلب شعبٍ مكبلٍ بالألم والإضطهاد، تحيّة المجد والعزة والكرامة لهؤلاء الميامين ممن ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة شعبهم ووطنهم، تحيّة ملؤها النضالِ والصمود في وجه المُحتل الغاصب لفلسطين أرضاً وشعباً.

في يوم الأسيرِ الفسطيني لهذا العام نريد أن نؤكد على أن مقاومة الإحتلال شرفاً نعتز ونتباهى به، فكل الشعوب التي وقعت تحت الإحتلال مارست وما زالت تُمارس المقاومة لنيلِ حريتها، ونحن الفلسطينيين كما كل الشعوب قاومنا هذا المُحتل من خلال ما قدمناه من شهداءٍ وأسرى على مر سنواتِ الإحتلال، فإذا كان الشهداءُ في فلسطين قد رحلوا بأجسادهم ودفنوا تحتَ التراب، فالأسرى قد غيبوا قسراً في سجون ذلك المُحتلِ الغاصب، فهم في الوعي الجمعيّ لدى أبناءِ شعبهم ليسوا مجرد أبناء مُغيبيين داخل أسوار السجون الإسرائيليّة بل هم أبطالٌ ناضلوا وضحوا وأفنوا زهرةِ شبابهم من أجلِ فلسطين ومقدساتها، فهم أيقونة الحريّة وهم الأملِ والكرامة والعزةِ والشموخ ممن ينتظر شعبهم عودتهم الى ربوعِ وطنهم سالمين أحرار بلا قيود.