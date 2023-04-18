مقتل شاب في جريمة إطلاق نار قرب العفولة بالداخل الـمحتل

وطن: قتل شاب، اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بالقرب من مدينة العفولة في مرج ابن عامر، بالداخل ألمحتل.

وذكرت مصادر محلية أن ضحية جريمة إطلاق النار هو الشاب إبراهيم عبد الهادي (34 عاما) من بلدة إكسال.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ 48 تصاعدا خطيرا ومستمرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الـ48، منذ مطلع عام 2023 ولغاية اليوم، نحو 47 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل، في حصيلة قياسية غير مسبوقة.