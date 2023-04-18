منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف يطالب بتبني قانون يجرم التحرش

وطن:

وطن- قال منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، انه يتابع قضية الصحافية الفلسطينية ميرفت العزة باهتمامٍ عالٍ، وعلى كافة المستويات الرسمية والأهلية من خلال المؤسسات الشريكة، كل حسب اختصاصها، وذلك على إثر تقدمها بشكوى حول تعرضها للتحرش داخل أحد المستشفيات الخاصة في مدينة بيت لحم، من قبل أحد فنيي الاشعة، بعد دخولها لقسم الاشعة على إثر تعرضها لحادث سير، في الثاني من آذار الماضي.

وقال المنتدى "نصدق الناجيات دائماً، ونحترم وعي وإرادة الزميلة ميرفت العزة لأنها طرقت بقوة جدران الصمت وتكميم الأفواه للنساء والفتيات، وكرست مثالا للدفاع عن الحق في العيش بأمن وأمان وكرامة ومساواة".

وطالب المنتدى في بيانه بتبني "قانون (قرار بقانون) يجرم التحرش ويفرض عقوبات رادعة، خاصة وأن القوانين الجزائية السارية لا تجرم فعل التحرش، انطلاقا من القاعدة القانونية بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، لأنه من الضروري وجود مساءلة ومحاسبة، خاصة في الحالات التي يتم فيها التحرش الجنسي عند تلقي الخدمات، وعلى رأسها الخدمات الصحية وبما يراعي حقوق المريض/ة في تلقي الخدمات باحترام الكرامة الانسانية".

واكد على ضرورة الالتزام بإجراءات وسياسات واضحة في الحماية وفي تلقي الشكاوى ومتابعتها، ودعا لى "تحقيق العدالة وسيادة القانون بكل الحالات، سواءً كانت تخص النساء أو الرجال، وعليه ندعو النيابة العامة إلى تسريع النظر في القضية، ونشر حيثياتها بشكل علني، على أرضية وضوح الإجراءات وحياديتها وضمان سلاسة توجه أي مواطن/ة للمطابة بالعدالة والاحتكام لسيادة القانون".