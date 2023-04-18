إبراهيم رئيسي: أي خطأ إسرائيلي ضد إيران سيؤدي لتدمير حيفا وتل أبيب

وطن: هدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، بتدمير حيفا وتل أبيب إذا ارتكبت دولة الاحتلال الاسرائيلي "أي خطأ" ضد إيران.

وجاءت أقوال رئيسي خلال مراسم "تكريم يوم الجيش" الإيراني.

وقال رئيسي إن "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدم 48 ألف شهيد دفاعا عن الوطن والشعب والبلاد والقيم الإسلامية. وتلقى الأعداء، وخاصة الکیان الصهيوني، هذه الرسالة بأن ارتكاب اي خطأ ضد البلاد سيواجه برد قاس من قبل القوات المسلحة وسيؤدي إلى تدمير حيفا وتل أبيب".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال خلال مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست، مساء أمس، إن "الأشرار الجدد يعتقدون أننا لسنا متكتلين لمواجهتهم، لكنهم مخطئون خطأ كبيرا".

واعتبر رئيسي أن "القوات المسلحة الإيرانية تجلب الأمن للمنطقة، مضیفا أن "جيشنا الشجاع يتفوق اليوم على جيوش المنطقة في شتى مجالات العلوم والتكنولوجيا، وجيشنا اليوم جيش مجهز وحديث ولديه معدات متطورة محلية وإيرانية الصنع" .

وتابع أنه "بينما تستورد بعض الجيوش والقوات المسلحة في دول أخرى معداتها، فإن الجيش الإيراني مزود بمعداته الخاصة اعتمادا على المعرفة الحديثة والقدرات المحلية".

ووصف الجيش بأنه "سد منیع في مواجهة العناصر المناهضة للثورة والجماعات التكفيرية والشريرة. والجيش مسؤول عن حراسة الحدود الإیرانیة، كما أنه يحمي مصالح بلادنا في المحيطات ویضمن الأمن".

وقال رئيسي إن "رسالة الجيش والقوات المسلحة هي أن القوات من خارج المنطقة یجب أن تغادرها في أقرب وقت ممكن، لأن وجود إيران بالمنطقة يضمن الأمن وتواجد القوات الأجنبية يهدده"، وأن "القوات المسلحة الإيرانية تقف ضد الأشرار والإرهابيين، وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوتها العسكرية تصب في مصلحة المنطقة، واليوم الجيش يحمي هذا الأمن".

ومضى رئيسي أن "یوم الجيش يحمل رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة، لكن رسالة جيشنا وقواتنا المسلحة للقوات خارج المنطقة، وخاصة للقوات الأميركية، هي مغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن".

وانطلق، اليوم، استعراض عسكري للجيش الإیراني في طهران، شاركت فيه وحدات قتالية ومدرعات وطائرات مقاتلة ومعدات بحرية وصاروخية ومسيرات إيرانية الصنع.

(المصدر- عرب 48)