الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق

وطن: استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى دمشق في زيارة رسمية.

وكان وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، منصور عزام في انتظار وزير الخارجية السعودي في مطار دمشق.

وتأتي زيارة بن فرحان إلى دمشق في إطار استئناف العلاقات السورية - السعودية، وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول العربية تجري مباحثات حول إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها فيها في العام 2011.

(المصدر: RT)