"كهرباء القدس" تسلم جمعيات "سيدات أريحا" و " القمر الخيرية " طروداً غذائية ضمن حملة رمضان الخير 2023

وطن: ضمن حملة رمضان الخير 2023 واستمراراً للجهود في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المتعففة ، التقى اليوم الثلاثاء في مدينة أريحا فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في شركة كهرباء محافظة القدس مع رئيسة جمعية سيدات أريحا حياة الدجاني ومديرة البرامج الاجتماعية في جمعية القمر الخيرية ايمان جودة .

وأكدت الدجاني اعتزازها بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة كهرباء محافظة القدس في دعم الأسر الفقيرة وكذلك دعم المؤسسات التي تقدم خدماتها لهذه الفئة من المجتمع الفلسطيني .

كما أكدت الدجاني ان الحملة التي أطلقتها الشركة تعبر عن اصالتها والتصاقها في المجتمع وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، مقدمة في الوقت ذاتها الشكر والتقدير لكافة العاملين ولادارة شركة كهرباء القدس على هذه الجهود المبذولة .

من جانبها أكدت ايمان جودة على أهمية خطوة شركة كهرباء القدس في دعم الأسر المتعففة من خلال حملة رمضان الخير 2023 وبخاصة خلال الشهر الفضيل .

كما أكدت جودة ان هذه المبادرة تعكس روح المسؤولية الوطنية العالية للشركة المقدسية تجاه الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع المحلي .

وبدوره أكد جبران إعتزاز الشركة بدور المؤسسات الوطنية الشريكة والتي تسعى الشركة المقدسية من خلال التشبيك معهم في تقديم يد العون لأبناء شعبنا.

كما جدد جبران التأكيد على ان اطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك يعكس المسؤولية الاجتماعية للشركة المقدسية ، ويأتي كذلك انسجاما مع توجيهات إدارة الشركة وفي المقدمة رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام المهندس هشام العمري ، مشيراُ في الوقت ذاته الى ان الحملة هدفت بالأساس الى تعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وشرائحه.