انطلق بلا قيود.. حملة سيارة "بيجو" الكهربائية بشروط مغرية في الضفة الغربية

وطن: أطلق بنك فلسطين وبالتعاون مع شركة "بيجو" فلسطين الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية في فلسطين حملة جديدة تحمل أسم "بيجو وبنك فلسطين دون بنزين".

وحسب ما نشر على المواقع الرسمية للشركتين، فإن الحملة تقدم لكل من يشتري سيارة "بيجو" كهربائية بالكامل يحصل على رصيد لشحن السيارة بشكل مجاني لمدة عامين متواصلان.

وأوضحت الشركتان أن الحملة تشمل تقسيط السيارة الكهربائية من علامة "بيجو" بقسط يبدأ من 419 دولار .

وتشمل الحملات كافة فروع شركة "بيجو" في رام الله والبيرة ونابلس وبيت ساحور والخليل.

ونوهت الشركة في حملتها الجديدة أن كل المتقدمين والراغبين في الاستفادة من هذا العرض سيخضعون لشروط الحملة وموافقة البنك الائتمانية.

وتعد شركة أوتوزون لتجارة المركبات إحدى الشركات الرائدة في مجالها داخل فلسطين، حيث أسست عام 2008 لتكون الوكيل الوحيد والحصري للعلامة التجارية الفرنسية العالمية "بيجو" في فلسطين.

وفي الضفة الغربية يتصاعد توجه المواطنين نحو اقتناء سيارات تعمل بمحرك كهربائي تزامنا مع التوجه العالمي لكافة شركات السيارات نحو الكهرباء بدلا من البنزين والسولار.

والعام الماضي تصدرت بيجو 208 قوائم مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة متجاوزة فولكس فاجن جولف بعد سيطرة استمرت منذ 2007.

للاطلاع على الحملة اضغط على الرابط: http:// bitly. ws/ D7Iz