اشتية: اضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي وسنتعامل معه وفق القانون والاجراءات التي ارسلت للمستنكفين عن العمل

وطن: قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله بأن "اضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، وسوف نتعامل معه وفق هذا الأساس ضمن إطار القانون والإجراءات الإدارية التي أرسلت للمعلمين المستنكفين عن العمل".

وأوضح اشتية ان "مجلس الوزراء تعامل بكل جدية وإيجابية مع مطالب المعلمين من منطلق وطني ونقابي، وتجاوب مع المبادرات التي تلقاها من المجتمع المدني والفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية، وما ورد من اللجنة المركزية لحركة فتح، وبسبب هذا التجاوب من طرفنا عاد آلاف المعلمين إلى التدريس وبقي آخرون".

وأضاف "إن مجلس الوزراء يؤكد أن الإضراب تجاوز حدود العمل النقابي، وسوف نتعامل معه وفق هذا الأساس ضمن إطار القانون والإجراءات الإدارية التي أرسلت للمعلمين المستنكفين عن العمل".

وقال بأن "كرامة المعلم وحقوقه مصانة، كما نؤكد أن القانون هو سيد الأحكام ومجلس الوزراء يقف خلف كل الإجراءات التي يتيحها القانون لوزارة التربية لتنفيذها"، مشيرا الى أن "محور العملية التعليمية هو الطالب وكل ما نقوم به من إجراءات هو حماية لحقه في التعليم، وعلى المعلمين المستنكفين العودة الى الدوام."

واكد اشتية أن امتحان الثانوية العامة سيعقد في موعده.

ونوه اشتية الى ان جلسة مجلس الوزراء ستناقش اليوم بالإضافة إلى التقارير التعليمية والمالية والأمنية، قوانين حق الحصول على المعلومات وخطة التنمية الوطنية للأعوام القادمة.

واعرب رئيس الوزراء في كلمته عن اسفه لتوقف جميع خدمات الأونروا في مخيمات اللاجئين في مختلف القطاعات، ودعا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا"، إلى القيام بمهامها في المخيمات وتقديم الخدمات للاجئين وفتح حوار مع اتحاد العاملين في الوكالة بما يكفل استئناف تقديم جميع الخدمات لأهلنا في المخيمات.

هذا واعلنت الحكومة الفلسطينية ان عطلة عيد الفطر ستبدأ من صباح يوم الخميس وتنهتي مساء يوم الاثنين.