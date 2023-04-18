مستوطنون يطاردون رعاة الأغنام في مسافر يطا

وطن: طارد مستوطنون، اليوم الثلاثاء، رعاة الأغنام في مسافر يطا، فيما داهمت قوات الاحتلال منزلا وقامت بتفتيشه.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن مجموعة من المستوطنين قاموا بمطاردة رعاة الأغنام من عائلة الجبارين، ومنعوهم من رعي أغنامهم في منطقة "شعب البطم"، بحجة أنها أراضٍ تحت السيطرة الإسرائيلية.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزلا في قرية اللتواني بالمسافر، يعود للمواطن خليل أبو عرام، وقامت بتفتيشه بشكل دقيق قبل انسحابها.