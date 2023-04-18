الاحتلال يواصل حصار الاغوار لليوم الحادي عشر

وطن: واصلت قوات الاحتلال لليوم الحادي عشر على التوالي حصار منطقة الاغوار وتشديد إجراءاتها العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير بالاغوار.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الحمرا أوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها بشكل دقيق، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت، قبل أيام، الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ أكثر من عشرة أيام، حصارا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.