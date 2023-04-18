الاحتلال يعتدي على مواطن بالضرب المبرح خلال احتجازه شمال أريحا

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على المواطن عبد القادر مشارقة (41 عاما) بعد توقيف مركبته قرب حاجز عسكري شمال مدينة أريحا.

وأفاد المواطن مشارقة، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبته بشكل مفاجئ قرب حاجز "طيار"، وفتشتها أثناء توجهه إلى مكان عمله في جمعية العوسج التعاونية شمال أريحا.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب المبرح، واقتادوه إلى معسكر حوارة في نابلس، واحتجزوه لساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا، وتحويله إلى مستشفى للعلاج.