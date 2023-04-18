(محدث) ..إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالشيخ جراح في القدس وانسحاب المنفذ

وطن: أصيب مستوطنان في عملية اطلاق نار وقعت في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنه تم الإعلان عن إصابة مستوطنين اثنين من "الحريديم" بحالة متوسطة في عملية إطلاق النار التي وقعت صباحا في حي الشيخ جراح بالقدس، وان المنفذ تمكن من الانسحاب.

واثر ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من عناصر امنها الى مكان اطلاق النار وطلبت من المستوطنين عدم الخروج من منازلهم، وباشرت عمليات بحث وملاحقة فيما ذكرت شرطة الاحتلال انه عثر على سلاح من نوع " كارلو" في المنطقة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن قوات معززة من الشرطة أجرت عمليات بحث واسعة عن منفذي عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح.

وأشارت القناة إلى أن قوات من الشرطة وعناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" حاصروا مبنى مخيم الصمود في حي الشيخ جراح، بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

واقتحمت شرطة الاحتلال العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين بمخيم الصمود، واعتدت على عدد من الشبان كما واقتحمت مسجدا ودنسته في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن قوات الأمن الإسرائيلية طلبت من المستوطنين في الشيخ جراح، إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار، حيث شاركت طائرات لشرطة الاحتلال في البحث عن منفذ إطلاق النار.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها أنه عثر على سلاح من نوع " كارلو" في المنطقة، زاعمة بأن السلاح الذي عثر عليه، استخدم في عملية الشيخ جراح.