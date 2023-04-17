إصابات بالرصاص والغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، الليلة، جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن مواجهات دارت بين الشبان وجنود الاحتلال بمنطقة صافا ما تسبب بإصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الوجهه، ووصفت مصادر طبية اصابته بالخطيرة، وتم نقله إلى أحد المشافي في مدينة الخليل، كما اصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وتم علاجهم ميدانيا.