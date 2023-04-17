إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

وطن: أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق إثر استنشاقهم للغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قريتي جلبون والجلمة شمال شرق جنين.

وذكر رئيس مجلس قروي جلبون ابراهيم أبو الرب، أن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى الى إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شنت حملة تمشيط وتفتيش واستجوبت العديد من المواطنين بعد التدقيق في هوياتهم واحتجازهم، كما داهمت سوبر ماركت الوادي بهدف الإستيلاء على كاميرات المراقبة .

وأضاف، أن قوات الاحتلال تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء من القرية جراء الحاقها اضرار بمحول الكهرباء.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة في خطوة إستفزازية، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي عززت من تواجدها العسكري على مداخلها .

