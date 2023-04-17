ليفربول يحقق فوزًا كبيرًا على ليدز يونايتد بسداسية

وطن: حافظ فريق ليفربول على آماله في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعد فوزه على مضيفه ليدز يونايتد بسداسية لهدف مساء الإثنين، في اختتام مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف ليفربول كل من كودي جاكبو في الدقيقة 35، ومحمد صلاح "هدفان" بالدقيقتين 39، و64 على التوالي، وديوجو جوتا "هدفان" عند الدقيقتين 52، و73 على الترتيب، وداروين نونيز في الدقيقة 90، فيما سجل لويس سينيستيرا هدف ليدز الوحيد بالدقيقة 47.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز الثامن، وبفارق نقطة وراء السابع برايتون الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد ليدز يونايتد 29 نقطة بالمركز السادس عشر.