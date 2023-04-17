الاحتلال يغلق مداخل أريحا

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مداخل رئيسية مؤدية إلى مدينة أريحا، بحواجز عسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت 3 حواجز عسكرية "طيارة" على المدخلين الجنوبي والشمالي الشرقي، وأوقفت المركبات وفتشتها، ما تسبب بأزمات مرورية، خاصة للخارجين من المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال منعت عددا من المواطنين من الخروج من المدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية وطائرات مسيرة في سماء مخيم عقبة جبر، في الجهة الجنوبية من مدينة أريحا.