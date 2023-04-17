الولايات المتحدة تتواصل مع طرفي الصراع في السودان

وطن: قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن اتصال الولايات المتحدة مع طرفي القتال في السودان "يتم عبر وزارة الخارجية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا تخطط لإجلاء الأميركيين هناك في "الوقت الحالي".

وقال كيربي: "لا توجد خطط لدى الحكومة الأميركية للقيام بعمليات إجلاء من السودان في الوقت الحالي، لكن يتعين على الأميركيين التعامل مع الوضع المتفجر هناك بمنتهى الجدية"

وتابع: الرسالة الموجهة إلى الأطراف المتنازعة في السودان هي:" حثهما على إنهاء الأعمال القتالية على الفور دون شروط مسبقة. ونجري مشاورات عن كثب مع الشركاء في المنطقة وغيرهم، بشأن الوضع في السودان".

وشدد على أن "هذا التصعيد الخطير يهدد التقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات الرامية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان، ويقوض تطلعات الشعب السوداني"

من جانبه، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، الاثنين، سقوط أكثر من 180 قتيلا و1800 جريح في المعارك المحتدمة في السودان منذ 3 أيام.

(المصدر- سكاي نيوز)