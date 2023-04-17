طوباس: وقفة دعم وإسناد للأسرى إحياء ليوم الأسير الفلسطيني

وطن: شارك مواطنون وممثلو المؤسسات في محافظة طوباس، مساء اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت الوقفة، بدعوة من نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي، ومحافظة طوباس، إحياء ليوم الأسير الفلسطيني.

ودعا محافظ طوباس يونس العاصي، في كلمته، المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ووضع حد لمعاناة الأسرى ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال بحقهم.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن هناك 4900 أسير داخل سجون الاحتلال، منهم 31 أسيرة، و160 طفلا يعانون من ظروف اعتقال سيئة، و700 أسير يعانون من أمراض مزمنة، و24 أسيرا يعانون من أمراض السرطان، ومن أصعب هذه الحالات حالة الأسيرين عاصف الرفاعي، ووليد دقة.

وأضاف بني عودة أنه يجب على كل أحرار العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التدخل للإفراج العاجل عن الأسرى المرضى وإنهاء معاناتهم.

بدوره، أكد باسل منصور، من لجنة التنسيق الفصائلي، أهمية دور الشارع الفلسطيني في نصرة قضية الأسرى، وأهمية الالتفاف الشعبي حول قضيتهم لوضع حد لمعاناتهم وإمعان إدارة السجون في انتهاكاتها بحقهم.

كما تحدث الأسير المحرر عبد السلام أبو محسن، عن جوانب معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصة الأسرى المرضى، مع التأكيد على أهمية دعم قضيتهم والوقوف معهم.