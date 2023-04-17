تواصلُ حملة "رمضان الخير 2023 "... "كهرباء القدس" تزور جمعية البر بأبناء الشهداء في أريحا

وطن: التقى اليوم الاثنين في مدينة أريحا فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في شركة كهرباء محافظة القدس مع رئيس جمعية "البر بابناء الشهداء " الأستاذ مصطفى العجوري، ضمن حملة رمضان الخير 2023 واستمراراً للجهود في توزيع الطرود الغذائية على الأسر ميسورة الحال.

وأكد العجوري اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة كهرباء محافظة القدس في دعم الأسر الفقيرة وبخاصة عائلات الاسرى والشهداء ، وكذلك دعم المؤسسات التي تقدم خدماتها لهذه الفئة من المجتمع الفلسطيني.

كما أكد العجوري بان الحملة التي أطلقتها الشركة تعبر عن اصالتها والتصاقها في المجتمع وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، مقدماً في الوقت ذاتها الشكر والتقدير لكافة العاملين ولادارة شركة كهرباء القدس على هذه الجهود المبذولة .

وبدوره أكد جبران وصول "حملة رمضان الخير 2023 " الى محطتها الأخيرة هذا العام في محافظة اريحا بعد ان تم تنفيذها في محافظات القدس وبيت لحم ورام الله ، مؤكدا اعتزاز الشركة بدور المؤسسات الوطنية الشريكة والتي تسعى الشركة المقدسية من خلال التشبيك معهم في تقديم يد العون لأبناء شعبنا.

كما جدد جبران التأكيد على ان اطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك يعكس المسؤولية الاجتماعية للشركة المقدسية ، ويأتي كذلك انسجاما مع توجيهات إدارة الشركة وفي المقدمة رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام المهندس هشام العمري ، ومشيراُ في الوقت ذاته الى ان الحملة هدفها الأساس تعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وشرائحه.