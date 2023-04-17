عشرات الآلاف يتوافدون للأقصى لإحياء ليلة القدر

وطن: يتواصل توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، قبيل اعتكاف ليلة السابع وعشرين من شهر رمضان التي يُعتقد أنها "ليلة القدر".

وتوجه الآلاف إلى الحواجز المؤدية لمداخل مدينة القدس المحتلة، للوصول للمسجد الأقصى وإحياء ليلة السابع وعشرين من رمضان.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد، فيما عززت قوات الاحتلال من تواجدها على بوابات الأقصى والحواجز المؤدية للقدس.