قوات الاحتلال تفرج عن ثلاثة صيادين من غزة

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر الاثنين، عن ثلاثة صيادين بعد اعتقالهم لساعات من بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال أفرجت عن ثلاثة صيادين عبر بوابة بيت حانون/ايرز، بينما أبقت الرابع رهن الاعتقال.

وأشارت إلى اسماء المُفرج عنهم، وهم: (شاهر محسن أبو ريالة 27عامًا ومحمد صالح أبو ريالة 35عاماً وتامر خالد سالم 36 عامًا).

وكانت لجان الصيادين في غزة، قد أعلنت فجر اليوم، عن اعتقال أربعة صيادين من بحر رفح نحو الداخل المحتل.