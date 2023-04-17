محكمة الاحتلال ترجئ الإفراج عن الاسير خضر عدنان بكفالة

وطن: أرجأت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، طلب الإفراج بكفالة عن الأسير خضر عدنان في محكمة (سالم) العسكرية، نظرًا لوضعه الصحي الخطير جدا، والذي وصل له بعد مرور 72 يومًا على إضرابه رفضًا لاعتقاله.

وقررت المحكمة إرجاء إعطاء ردها على الطلب حتى يوم الخميس، وذلك رغم الوضع الخطير الذي وصل له.

وعقدت الجلسة بحضور الأسير عدنان عبر الفيديو كونفرنس.

وخلال الجلسة هددت النيابة العامة بتنفيذ العلاج القسري بحقّ الأسير عدنان.

علما أن الأسير عدنان يواصل رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.