نجل شاه إيران السابق يعتزم زيارة دولة الاحتلال

وطن : قالت حكومة الاحتلال اليوم الأحد إن رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق سيزور دولة الاحتلال هذا الأسبوع، واصفة إياه "بالشخصية الإيرانية الأبرز" على الإطلاق التي تزور دولة الاحتلال علنا.

وتمتعت دولة الاحتلال وإيران بعلاقات أكثر دفئا في عهد الشاه الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة وأطاحت به الثورة الإسلامية في عام 1979. ودخل البلدان منذ ذلك الحين في عداء.

وقالت حكومة الاحتلال في بيان إن زيارة رضا بهلوي، وهو منفي حاليا، الغرض منها خلق "جسر بين إسرائيل والشعب الإيراني والتعبير عن المعارضة المشتركة لنظام آية الله".

ونقل البيان عن بهلوي قوله "ستسعى إيران عندما تصبح بلدا ديمقراطيا إلى تجديد علاقاتها مع إسرائيل وجيراننا العرب… في رأيي، صار مثل هذا اليوم أقرب من أي وقت مضى".

ومن المقرر أن يشارك بهلوي خلال زيارته في احتفال دولة الاحتلال الرسمي لإحياء ذكرى المحرقة النازية.