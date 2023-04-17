اتحاد العاملين العرب في "الاونروا": إدارة وكالة الغوث ظهرها لكل العاملين واللاجئين وظروفهم واحتياجاتهم الإنسانية ونحن مستمرون بالاضراب

رام الله – وطن: قال اتحاد العاملين في وكالة الغوث بالضفة الغربية انه قرر وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات فتح العيادات وتقديم الادوية للمرضى حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

ولفت الاتحاد في بيان وصل وطن نسخة عنه ان هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تدير به إدارة وكالة الغوث ظهرها لكل العاملين واللاجئين وظروفهم واحتياجاتهم الإنسانية، وتعاني المخيمات من انقطاع خدمات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وحرمان المرضى كبار السن من حقهم في الحصول على الأدوية المزمنة.

وأكد الاتحاد انه يسعى من خلال اضرابه لتحسين جودة الخدمات داخل المخيمات وفي كل المجالات، مؤكدا على تعسف الادارة العليا وتجاهل حقوق اللاجئين والعاملين، خاصة انها غير ابهة بالتزاماتهم واحتياجاتهم وهذا يتمثل بقطع رواتب العاملين للشهر الثاني على التوالي.

واكد الاتحاد الاستمرار بالإضراب وعدم التراجع رغم القرارات الظالمة لادارة الوكالة.