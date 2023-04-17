الرئيس يصل جدة للقاء ولي العهد السعودي

وطن: وصل الرئيس محمود عباس، بعد ظهر اليوم الاثنين، مدينة جدة، بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، وذلك للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم غد الثلاثاء، وذلك للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة.

وكان في استقبال الرئيس في مطار جدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين.

ويرافق الرئيس في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة السعودية باسم الاغا.