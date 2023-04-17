الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية ويحول آخر للاعتقال الإداري

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر سالم، اليوم الاثنين، حكما بالسجن على الأسير مجد زاهي السعدي لمدة 17 شهرا وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

وقال ذوو الأسير السعدي، إنه معتقل منذ 12 أيلول 2022، وتم تمديد محاكمته ست مرات بحجج.

كما حولت المحكمة ذاتها، الأسير جبريل محمد عبد الرحمن الزبيدي (36 عاما) للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

واعتقل الزبيدي قبل شهرين ويقبع في سجن "مجدو"، وهو شقيق الأسيرين، زكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ويحيى الزبيدي، وشقيق الشهيدين داود وطه الزبيدي.

وأمضى "الزبيدي" 12 عاما بشكل متواصل في سجون الاحتلال حيث اعتقل عام 2004 وتحرر في 2016، ثم اعتقل بعدها أكثر من مرة، وخاض إضرابا عن الطعام في نهاية العام 2020 بعدما حوله الاحتلال للاعتقال الإداري رغم إنهاء محكوميته البالغة 10 شهور.