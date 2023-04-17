وفد من "تيكا" التركية يزور جامعة القدس استعدادًا لافتتاح سكن الطالبات الداخلي

وطن: استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك وفدًا من وكالة التنسيق والتعاون التركية- تيكا في حرم الجامعة الرئيس، للاطلاع على سير عمل مشروع سكن الطالبات الداخلي في الجامعة والإعداد لافتتاحه، بحضور نواب رئيس الجامعة.

وتكون الوفد من رئيس وكالة التنسيق والتعاون التركية –تيكا السيد سيركان كايالار، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تيكا السيد بولنت قورقماز، مدير مكتب رئيس تيكا السيد صمد كابي سيز، السيد عبد الله أوزباي: طاولة فلسطين – تيكا، مدير مكتب تيكا فلسطين السيد أورهان ايدن.

بدوره، شكر أ.د. أبو كشك لوكالة تيكا متابعتها الحثيثة للمشروع بمختلف مراحله واحتياجاته، والسفير التركي لجهوده في المدينة على وجه الخصوص، متابعًا "نتشرف بزيارتكم وزيارة الرئيس التركي للجامعة.. على أن يستمر التواصل والعمل المشترك، وأن تكون هذه الزيارة فاتحة زيارات وأعمال قادمة".

ونوه أ.د. أبو كشك إلى أن مراكز الجامعة ومواقعها في القدس مسخرة للوفد عند زيارته المدينة، إذ ستعد الجامعة له في زيارته القادمة جولة في مراكزها في بيت حنينا والشيخ جراح للتعريف بها عن كثب.

من جانبه، أشار الوفد إلى أن الجامعة تحظى باهتمام ومنزلة كبيرة وتقدير كامل، نظرًا لاسمها الهام وما تقدمه من مستوى عالٍ في التعليم بمجالاته، إلى جانب أعمال مراكزها في القدس، الأمر الذي يرى به الوفد أفقًا للتعاون التالي القريب كما أورد لقاء أنقرة الأخير.

وأكد أن موعد افتتاح السكن سيحدد في الفترة القادمة بعد أن تمت مراحله الأولى، بحيث يفتتحه وفد رئاسي تركي رسمي، وسيكون هذا المشروع هو باكورة التعاون والشراكة التي ستتواصل مستقبلًا في مجالات عديدة، نظرًا للثقة التي يضعها الطرف الشريك بالجامعة وقدرتها على إدارة المشروع بالشكل المطلوب كمختلف مراكزها ومشاريعها.

هذا وقدمت الجامعة خالص التعازي بمصاب الزلزال الذي ألم بجمهورية تركيا، في رسالة عبر خلالها عن تكاتف الشعب الفلسطيني والأهلي المقدسيين خاصة مع الشعب التركي.